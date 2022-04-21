UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия расширила санкции против России: кто попал в черный список

Фото: премьер-министр Британии Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Великобритания расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Черный список увеличился на 26 позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что санкции введены против физических лиц, а также военных и оборонных компаний.

В частности, в санкционном списке оказались, например, генерал-полковник российской армии Николай Богдановский, который занимает должность первого заместителя начальника Генштаба, а также спикер Минобороны Игорь Конашенков и глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров

Кроме того, санкции введены против временно исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна и супруги бизнесмена Германа Хана. Также под ограничения попали "Военно-промышленная компания", промышленная группа "Промтех-Дубна" и концерн "Калашников".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о санкционном плане, который направлен на то, чтобы лишить Россию возможности финансировать свою военную машину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияСанкции против России