Британия расширила санкции против России: кто попал в черный список

Великобритания расширила санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину. Черный список увеличился на 26 позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что санкции введены против физических лиц, а также военных и оборонных компаний.

В частности, в санкционном списке оказались, например, генерал-полковник российской армии Николай Богдановский, который занимает должность первого заместителя начальника Генштаба, а также спикер Минобороны Игорь Конашенков и глава "Российских железных дорог" Олег Белозеров

Кроме того, санкции введены против временно исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Александра Чуприяна и супруги бизнесмена Германа Хана. Также под ограничения попали "Военно-промышленная компания", промышленная группа "Промтех-Дубна" и концерн "Калашников".