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Британія проводить перевірку пропагандистських програм телеканалів РФ

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 20:16
Британія проводить перевірку пропагандистських програм телеканалів РФ
Іллюстративне фото (twitter.com/fakeofforg)

Мова йде про програми від 2 і 3 квітня 2018 року, присвячені отруєнню у Солбері

Британський медіарегулятор Ofcom перевіряє програми, які транслюються у Балтії двома російськими телеканалами "НТВ Мир" і "РЕН ТВ", на наявність пропаганди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

У виданні зазначають, що інформація про пропаганду надійшла від міністерства закордонних справ Латвії. Мова йде про програми від 2 і 3 квітня 2018 року, присвячені отруєнню у Солбері колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. У МЗС додали, що матеріали, які з'являються в ефірі Russia Today мають пропагандистський  характер.

"Ці російські телеканали, які мовлять в нашій країні, є неприхованою пропагандою", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, "НТВ Мир" і "Рен ТВ" можуть передавати програми з Росії в межах Європейського Союзу завдяки ліцензіям Ofcom, що належать компанії Baltic Media Alliance Ltd, зареєстрованої за адресою в центрі Лондона. За словами виконавчого директора компанії, Маргуса Меріма, обидва канали роблять акцент на темах, пов'язаних з розвагами та культурою.

Раніше повідомлялось, що Канада виділить Україні майже 2,5 млн доларів для підтримки боротьби з російською пропагандою під час виборів у 2019 році.

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