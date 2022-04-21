Британия продолжит поддерживать Украину вооружением, - Минобороны

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что страна продолжит оказывать Украине вооружение. На следующей неделе сделает соответствующее заявление по поставкам.

"Украинцам нужна прежде всего дальнобойная артиллерия и артиллерийские снаряды. В настоящее время они используют российские советские запасы, и их калибры отличаются от тех, которые имеет Запад, поэтому мы не только пытаемся помочь им получить эти калибры, чтобы их можно было немедленно использовать, но в то же время помогаем им изучить возможность разработки новых возможностей", - заявил Уоллес.

На следующей неделе Уоллес сделает заявление в парламенте о поставках вооружения в Украину.