ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Британия призвала Россию прекратить нарушать права человека в Крыму

Новости » Политика    29.03.2019 - 06:09
Британия призвала Россию прекратить нарушать права человека в Крыму
Фото: флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih)

Британское посольство в Украине напомнило о незаконности аннексии Крыма

Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российскими оккупационными властями крымских татар и требует немедленно освободить их. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского посольства в Украине в Twitter.

Кроме того, в Британии еще раз напомнили, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследование тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал генсеку Организации Антониу Гутерришу данные о новых случаях преследований российскими спецслужбами крымских татар в аннексированном Крыму, заявив, что ключевым элементом реакции ООН на такие действия РФ должно стать усиление политического, экономического и санкционного давления на агрессора.

РФ в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - Ельченко Польша призвала Россию прекратить произвольные обыски в Крыму
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины КрымВеликобританияарест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь