Британия призвала Россию прекратить нарушать права человека в Крыму

Фото: флаг Великобритании (pixabay/comterimakasih)

Британское посольство в Украине напомнило о незаконности аннексии Крыма

Великобритания обеспокоена незаконными обысками и арестами в Крыму российскими оккупационными властями крымских татар и требует немедленно освободить их. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление британского посольства в Украине в Twitter.

Кроме того, в Британии еще раз напомнили, что аннексия Крыма Россией является незаконной.

"Обеспокоены незаконными обысками и арестами крымских татар российскими властями. Мы призываем Россию прекратить нарушения прав человека и преследование тех, кто выступает против ее незаконной аннексии Крыма, и немедленно освободить задержанных крымских татар", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко передал генсеку Организации Антониу Гутерришу данные о новых случаях преследований российскими спецслужбами крымских татар в аннексированном Крыму, заявив, что ключевым элементом реакции ООН на такие действия РФ должно стать усиление политического, экономического и санкционного давления на агрессора.