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Британия призвала Россию к деэскалации и полноценному участию в "Нормандии"

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Среда 08 декабря 2021 21:43
Британия призвала Россию к деэскалации и полноценному участию в "Нормандии" Фото: госсекретарь по иностранным делам Британии Лиз Трасс (flickr.com/192333790@N05)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания призвала Россию к деэскалации, выполнению своих международных обязательств и полноценному участию в "Нормандии" для обеспечения политического разрешения конфликта. При этом Британия приветствует взвешенную позицию Украины на фоне продолжающейся российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

"Подчеркиваем, что поддержка Украины как независимого государства не направлена против России и не является попыткой ограничить или взорвать ее положение. Мы призываем Россию к деэскалации, выполнению своих международных обязательств и полноценному участию в нормандском формате для обеспечения устойчивого политического разрешения конфликта. Подчеркиваем дальнейшую поддержку посреднических усилий Франции и Германии", - говорится в совместном коммюнике, подписанным главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и госсекретарем по иностранным делам Британии Лиз Трасс.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России заявили, что Германия и Франция не будут против подключения США к нормандскому формату.

А президент Турции Реджеп Эрдоган снова заявил, что готов оказать поддержку и предложить посредничество между Украиной и Россией. При этом формат сотрудничества может быть любым.

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