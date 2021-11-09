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В ФРГ против участия Украины в сертификации "Северного потока-2": ее задача - оплачивать счета

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Берлин, Вторник 09 ноября 2021 09:59
В ФРГ против участия Украины в сертификации "Северного потока-2": ее задача - оплачивать счета Фото: глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Глава энергетического комитета Бундестага Клаус Эрнст считает, что Украина не должна принимать участие в сертификации "Северного потока-2". По его словам, ее единственной задачей является оплата счетов за газ.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на РБК.

По его словам, Польша также не должна оказывать влияние на сертификацию "Северного потока - 2".

"Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей", - заявил Эрнст.

Он заявил, что "Северный поток - 2" необходимо запустить как можно скорее, он якобы поможет снизить цены на газ в Германии.

"Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", - сказал Эрнст.

Роль Украины

В конце октября "Оператор ГТС Украины" подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода в Федеральное сетевое агентство Германии. Решение по заявке должно быть принято до конца текущей недели.

"Украина не должна принимать участие в сертификации "Северного потока-2", - считает считает глава энергетического комитета Бундестага.

По его мнению, единственная задача страны - оплачивать счета за газ.

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Северный поток-2 Украина Германия
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