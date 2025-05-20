Британія призупинила торгові переговори з Ізраїлем через операцію у Газі

Велика Британія призупинила переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем через його операцію у Секторі Газа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Припинення переговорів було оголошено в рамках пакета заходів, що включає санкції проти трьох осіб, двох незаконних поселенських пунктів та двох організацій, що підтримують насильство проти палестинських громад на Західному березі річки Йордан.
У своїй заяві до Палати громад міністр закордонних справ Британії Девід Леммі засудив 11-тижневу блокаду та наземну операцію Ізраїлю в Газі, які, за його словами, призвели до "голоду, безпритульності та травм".
"Ми не можемо стояти осторонь цього нового погіршення ситуації. Це несумісне з принципами, які лежать в основі наших двосторонніх відносин. Вона відкидається членами Палати й, відверто кажучи, є образою цінностей британського народу. Тому сьогодні я оголошую, що ми призупиняємо переговори з цим ізраїльським урядом щодо нової угоди про вільну торгівлю. Ми переглянемо співпрацю з ними в рамках Двосторонньої дорожньої карти до 2030 року", - зазначив він.
Британський міністр додав, що посол Ізраїлю у Британії був викликаний до Міністерства закордонних справ.
Як зазначається, Британія почала переговори про оновлення чинної угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем у 2022 році. П'ятий раунд відбувся у квітні 2024 року, а в липні того ж року новий лейбористський уряд Британії підтвердив свої плани відновити переговори.
Нагадаємо, 18 травня Ізраїль розпочав нову операцію в Секторі Газа. Її назвали "Колісниці Гідеона".
Як зазначав прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, його країна хоче повністю знищити ХАМАС.
На цьому тлі ХАМАС заявив про готовність віддати Ізраїлю частину заручників для нового припинення вогню.
Неназване ізраїльське джерело розповіло CNN, що Ізраїль готовий говорити про припинення вогню тільки за умови капітуляції бойовиків ХАМАС.
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