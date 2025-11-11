Британія призупинила обмін розвідданими зі США: CNN з'ясувало причину

Британія, яка контролює низку територій у Карибському басейні, багато років допомагала США із виявленням суден, підозрюваних у транспортуванні наркотиків. Це давало можливість американській береговій охороні їх перехоплювати.

Проте у вересні Сполучені Штати почали завдавати по цих човнах удари, і Британія занепокоїлася, що для вибору цілей будуть використовуватись її розвіддані.

Джерела розповіли виданню, що, на думку Британії, американські удари по човнах, внаслідок яких вже загинуло 76 осіб, є порушенням міжнародного права.

CNN повідомляє, що Британія поставила обмін розвідувальними зі США "на паузу" у жовтні.