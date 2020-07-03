Британия не признает голосование в Крыму по поправкам в конституцию РФ

Великобритания не признает голосование за поправки в российскую Конституцию, которое провели в оккупированном Крыму. Страна будет оставаться солидарной с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Великой Британии в Украине.

В ведомстве отметили, что голосование за поправки в российскую конституцию недопустимы на полуострове. Великобритания солидарна с Украиной, тем самым напоминая России, что Крым это украинская территория.

"Великобритания не признает и никогда не признает такое голосование на суверенной территории Украины",- говорится в сообщении посольства.

Напомним, Европейский союз не признает голосование о поправках в конституцию Российской Федерации, которая незаконно провели на оккупированных украинских территориях.

Также министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что изменение конституции РФ не помешает деоккупации Крыма.

Ранее сообщалось, что в России началось голосование за изменения в конституцию, которые, в частности, предусматривают обнуление президентских сроков Владимира Путина.