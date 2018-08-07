Британія запросила експертів ОЗХО для збору зразків у Еймсбері

Експерти ОЗХО встановлять речовину, якою в кінці червня отруїлися дві особи

Незалежні експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХО) відвідають Великобританію для збору зразків в рамках розслідування отруєння у Еймсбері. Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Британії.

Повідомляється, що експерти ОЗХО спробують встановити нервово-паралітичну речовину, в результаті отруєння яким померла одна людина і ще одно постраждала. Також повідомляється, що зібрані зразки згодом вивчать в міжнародних лабораторіях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що померлу від отруєння у Еймсбері британку Дон Стерджес ховали за посилених заходів безпеки. Зокрема, учасників траурної церемонії просили триматися подалі від труни померлої.

Інцидент у Еймсбері стався наприкінці червня, коли двох жителів міста Чарлі Роулі і Дон Стерджес виявили без свідомості. Зазначимо, Еймсбері розташований в 10 км від Солсбері, де до цього речовиною "Новачок" отруїли колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля з дочкою. Згодом Стерджес померла, а Роулі пізніше виписали з лікарні.