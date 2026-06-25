Британія придумала спосіб допомогти Україні за рахунок російської нафти, - The Telegraph

Деталі плану та вартість вантажу

За інформацією видання, британський прем'єр-міністр Кір Стармер розглядає можливість продажу 98 000 тонн російської сирої нафти сорту Ural. Ринкова вартість цього вантажу становить близько 35 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 44 мільйони доларів).

Оскільки судно порушило санкційне законодавство, британські урядовці вважають, що конфіскована нафта тепер юридично належить Сполученому Королівству.

Наразі розглядаються два варіанти використання отриманих коштів:

прямий переказ грошей в Україну

фінансування військового обладнання та техніки для відправки на передову

Існує також альтернативний варіант - переробити паливо всередині країни для внутрішнього енергопостачання, проте механізм передачі нафти від держави приватним енергокомпаніям поки не визначений.

Затримання судна та арешт капітана

Російський танкер Smirtos затримали в Ла-Манші 14 червня 2026 року за участю Королівської морської піхоти. Зараз судно стоїть на якорі біля узбережжя Веймута під контролем Міністерства оборони Британії.

Після завершення розслідування Національного агентства з боротьби зі злочинністю сам корабель планують відпустити назад до РФ.

Водночас капітану судна, громадянину Індії Аджаю Панту, висунули звинувачення в умисному обході санкцій та незаконному постачанні російських нафтопродуктів.

Він перебуватиме під вартою до судового засідання, яке заплановане на 16 липня. Сторона захисту стверджує, що капітан лише виконував накази і не контролював маршрут.

В уряді Великої Британії наголошують, що цей рейд є лише початком масштабної компанії проти "тіньового флоту" РФ. Ситуацію ускладнює те, що деякі російські танкери в Ла-Манші супроводжують військові кораблі РФ, що заважає їхній прямій конфіскації.