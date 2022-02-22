Британия предупредила Россию о последствиях за попытки "перекроить границу силой"
Постоянный представитель Британии при ООН Барбара Вудворд призвала Россию немедленно отвести войска. Вторжения в Украину будет иметь далеко идущие последствия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.
Стремясь перекроить границы силой, действия России демонстрируют вопиющее неуважение к международному праву, отметила Вудворд.
"Действия, выбранные сегодня Россией, будут иметь серьезные и далеко идущие последствия. Во-первых, в человеческих жизнях. Вторжение в Украину обрушит на народ Украины смерть и разрушения", - заявила она.
Напомним, постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия осуществила неспровоцированную атаку на суверенитет и территориальную целостность Украины. Москва создает предлог для вторжения.