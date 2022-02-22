Британія попередила Росію про наслідки за спроби "перекроїти кордон силою"
Фото: Британія попередила Росію про наслідки за вторгнення в Україну (wikimedia by IAEA Imagebank)
Постійний представник Британії при ООН Барбара Вудворд закликала Росію негайно відвести війська. Вторгнення в Україну матиме далекосяжні наслідки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.
Прагнучи перекроїти кордони силою, дії Росії демонструють кричущу неповагу до міжнародного права, зазначила Вудворд.
"Дії, обрані сьогодні Росією, матимуть серйозні і далекосяжні наслідки. По-перше, в людських життях. Вторгнення в Україну звалить на народ України смерть і руйнування", - заявила вона.
Нагадаємо, постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія здійснила неспровоковану атаку на суверенітет і територіальну цілісність України. Москва створює привід для вторгнення.