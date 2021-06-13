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Британия предупредила Россию об ответе на враждебные действия

Автор: Анастасия Рокитна

Британия готова к диалогу с Российской Федерацией. Однако, предупредила ее об ответе на враждебные действия.

Об этом заявил в интервью Sky News глава МИД Британии Доминик Рааб.

Он отметил, что дверь дипломатии всегда открыта при готовности демонстрировать лучшую манеру поведения.

"Мы должны адаптироваться к новым угрозам, с которыми сталкиваемся, и будем делать это, совершенно четко давая понять России и другим враждебным государствам, что мы будем призывать их к ответственности и заставим платить за злонамеренные действия", - сказал Рааб.

Напомним, министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Россия представляет "угрозу номер один" для страны.

Также министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал ООН принять меры против систематического нарушения прав человека в России.

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