RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія попередила Росію про відповідь на ворожі дії

Автор: Анастасія Рокитна

Британія готова до діалогу з Російською Федерацією. Однак, попередила її про відповідь на ворожі дії.

Про це заявив в інтерв'ю Sky News голова МЗС Британії Домінік Рааб.

Він зазначив, що двері дипломатії завжди відкриті при готовності демонструвати кращу манеру поведінки.

"Ми повинні адаптуватися до нових загроз, з якими стикаємося, і будемо робити це, абсолютно чітко даючи зрозуміти Росії та іншим ворожим державам, що ми будемо закликати їх до відповідальності і змусимо платити за зловмисні дії", - сказав Рааб.

Нагадаємо, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що Росія представляє "загрозу номер один" для країни.

Також міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб закликав ООН вжити заходів проти систематичного порушення прав людини в Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВеликобританияРосійська Федерація