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Британия предлагает поставлять оружие Грузии и Молдове. У Путина отреагировали

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс предложила поставлять западное оружие Грузии и Молдове из-за угроз со стороны России. У российского президента Владимира Путина считают, что этот шаг спровоцирует нестабильность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями Украины и других стран - это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность", - отметил он.

Он также добавил, что заявление Трасс следует оценивать МИД России.

Отметим, накануне она заявила, что Запад должен помочь нарастить оборонные возможности не только Украины, но и других стран, которым может грозить военная агрессия со стороны России, таких как Молдова и Грузия.

Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду посетовала на низкую боеспособность армии и заявила о намерении усилить ее по опыту нейтральных стран.

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Владимир ПутинВеликобританияГрузияМолдова