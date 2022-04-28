Британія пропонує постачати зброю Грузії та Молдові. У Путіна відреагували

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс запропонувала постачати західну зброю Грузії та Молдові через загрози з боку Росії. У російського президента Володимира Путіна вважають, що цей крок спровокує нестабільність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова.
"Сама по собі тенденція на накачування озброєннями України та інших країн - це ті дії, які загрожують безпеці континенту, провокують нестабільність", - зазначив він.
Він також додав, що заяву Трасс слід оцінювати МЗС Росії.
Зазначимо, напередодні вона заявила, що Захід повинен допомогти наростити оборонні можливості не тільки України, а й інших країн, яким може загрожувати військова агресія з боку Росії, таких як Молдова і Грузія.
Нагадаємо, раніше президент Молдови Майя Санду поскаржилася на низьку боєздатність армії і заявила про намір посилити її за досвідом нейтральних країн.
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