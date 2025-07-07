Британія повністю припинить виробництво винищувачів Typhoon, - ЗМІ

Велика Британія може повністю припинити виробництво винищувачів Eurofighter Typhoon, які довгий час складали основу її військового авіапарку. Перевагу Лондон віддав замовленню в США винищувачів F-35, що викликало занепокоєння серед опозиції та експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Винищувачі Typhoon багато років виготовлялися на заводі компанії BAE Systems у Вартоні, графство Ланкашир. Але наразі робота на лінії збирання згортається: останній літак буде виготовлено для Катару, а після цього виготовляти нові винищувачі не будуть, якщо не буде нових замовлень.

Тим часом Лондон не замовляв у компанії нові Typhoon з 2009 року. Є лише експортні замовлення від Катару, якому сподобалися британські літаки, а також від Саудівської Аравії. Проте їх ще не погодили.

Якщо не буде замовлень на Typhoon, їхнє виробництво припиниться. А це, своєю чергою, призведе до закриття заводу, відтоку працівників та, як наслідок, втрати критично важливих можливостей Британії в аерокосмічній галузі.

В британському уряді нещодавно відбулися дебати щодо оборонних пріоритетів. Уряд просуває рішення придбати для оборонних потреб винищувачі F-35A американського виробництва. Опозиція вимагає замість цього замовити на вітчизняних заводах літак Typhoon.

Міністр оборони Британії Джон Гілі відмовився відповісти на питання, чи буде зроблено нове замовлення. Проте він підкреслив, що Typhoon має велике значення для підтримки обороноздатності країни.

В міністерстві підтвердили це та заявили, що Typhoon перебуватиме на озброєнні щонайменше до 2040-х років. Також представники оборонного відомства запевнили, що переговори щодо замовлення винищувача ведуться з Катаром, Саудівською Аравією та Туреччиною. А отже, немає сенсу хвилюватися щодо припинення виробництва Typhoon.