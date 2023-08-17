Британія поставить Україні ППО на 114 млн доларів, підписала три контракти

Один з контрактів було укладено з норвезькою компанією Kongsberg. Його вартість становить 71 млн доларів й він передбачає постачання систем протидії безпілотникам, також відомих як UAS, які військові можуть дистанційно використовувати для знищення БпЛА.

Безпілотні або керовані на відстані розробки - досить широка категорія різних систем. Передбачено постачання пристроїв для радіоелектронної боротьби, цілеспрямованого наведення для артилерії та обладнання для нічних операцій.

Прикладом обладнання, яке буде надано в рамках угоди, є система Cortex Typhon, яку можна швидко розгорнути або ж передислокувати.

Інші дві угоди також стосуються протиповітряної оборони, однак, як відзначає видання, Міністерство оборони Британії не надавало конкретних деталей.

Контракти укладено в рамках Міжнародного фонду для України (IFU), який на сьогодні зібрав понад 981 млн доларів з усього світу. Кошти призначені на летальну і нелетальну військову підтримку Україні.

Допомога Британії Україні

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує нашу країну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Декілька тижнів тому Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.