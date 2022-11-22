UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія поставила Україні модернізовані версії ракет Brimstone, - Telegraph

Фото: Британія поставила Україні модернізовані версії ракет Brimstone (mbda-systems.com)
Автор: Артур Родивилов

Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph.

Ракети, оснащені лазерною системою самонаведення, традиційно запускаються ВПС Великобританії з винищувачів Tornado і Typhoon, проте ЗСУ як мобільні пускові установки використовують вантажні машини.

Видання зазначає, що вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.

Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЗброя в Україні