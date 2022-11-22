Британія поставила Україні модернізовані версії ракет Brimstone, - Telegraph

Ракети, оснащені лазерною системою самонаведення, традиційно запускаються ВПС Великобританії з винищувачів Tornado і Typhoon, проте ЗСУ як мобільні пускові установки використовують вантажні машини.

Видання зазначає, що вартість однієї ракети Brimstone 2, яка надійшла на озброєння королівських ВПС у 2016 році, оцінюється приблизно у 207 тисяч доларів.

Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак під час візиту до Києва анонсував новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть системи протиповітряної оборони.

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