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Британия поможет МВД Украины противодействовать нелегальной миграции

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Четверг 09 декабря 2021 04:49
Британия поможет МВД Украины противодействовать нелегальной миграции Фото: заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян (facebook.com/mary.akopyan.96)
Автор: Анна Полисученко

Великобритания подтвердила готовность оказывать помощь Министерству внутренних дел Украины в противодействии нелегальной миграции. По результатам заседания направления "Безопасность и оборона" Диалога стратегического партнерства между Украиной и Великобританией это заявила заместитель министра внутренних дел Мэри Акопян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД.

"Мы осознаем ответственность, возложенную на правительство Украины и подразделения системы МВД - когда Европу шантажируют искусственно созданным миграционным кризисом на польско-белорусской границе. Наша работа нацелена на защиту и безопасность внешних рубежей ЕС", - отметила Акопян.

В МВД рассказали британским коллегам о мерах, предпринимаемых для устранения новых гибридных угроз национальной безопасности, и о путях усиления украинско-белорусского участка государственной границы. В том числе о развитии интеллектуальной границы и привлечении международных партнеров.

"Сейчас ситуация на границе с Республикой Беларусь полностью контролируема, однако мы понимаем, что существует возможность обострения, если потоки нелегальных мигрантов будут перенаправлены и начнут прорываться через украинские рубежи. Поэтому пора объединить усилия и совместно противодействовать этим вызовам. Британская сторона подтвердила готовность помогать МВД Украины в вопросах укрепления границ и противодействия нелегальной миграции", - подчеркнула Акопян.

Ранее мы писали, что Украина и Британия договорились о постепенных шагах к упрощению поездок между странами.

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Министерство внутренних дел Украины Великобритания
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