Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті

Українські військові продовжують відбивати атаки окупаційних військ у Донецькій області і водночас атакувати на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій , опубліковану Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, найзапекліші бої продовжуються на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, російська армія намагається штурмувати позиції українських захисників на сході Харківської області та у Луганській області. Проте підрозділи ЗСУ стримують дії ворога, не даючи йому просуватися, а також контратакують у відповідь. Зокрема, за даними карти, бої точаться у напрямку Кремінної, де українські сили мали успіх.

Також бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти активно обстрілюють населені пункти у сірій зоні.

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