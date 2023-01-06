ua ru
Пт, 06 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 06 січня 2023 14:11
Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті Фото: британська розвідка показала актуальну карту війни в Україні на 6 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують відбивати атаки окупаційних військ у Донецькій області і водночас атакувати на інших ділянках фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту бойових дій, опубліковану Міноборони Великобританії.

За даними британської розвідки, найзапекліші бої продовжуються на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, російська армія намагається штурмувати позиції українських захисників на сході Харківської області та у Луганській області. Проте підрозділи ЗСУ стримують дії ворога, не даючи йому просуватися, а також контратакують у відповідь. Зокрема, за даними карти, бої точаться у напрямку Кремінної, де українські сили мали успіх.

Також бої тривають у Запорізькій та Херсонській областях. Російські окупанти активно обстрілюють населені пункти у сірій зоні.

Натисніть на карту, аби побачити детальніше

Британія показала свіжу карту бойових дій в Україні: яка ситуація на фронті

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили вже понад 110 тисяч окупантів, за останню добу бійці ЗСУ ліквідували 530 російських солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
Втрати російських військ перевищили вже 110 тисяч убитими, - Генштаб
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет