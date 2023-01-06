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Британия показала свежую карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронте

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Украина, Пятница 06 января 2023 14:11
Британия показала свежую карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронте Фото: британская разведка показала актуальную карту войны в Украине на 6 января (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупационных войск в Донецкой области и одновременно атаковать на других участках фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании.

По данным британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Кроме того, российская армия пытается штурмовать позиции украинских защитников на востоке Харьковской области и Луганской области. Однако подразделения ВСУ сдерживают действия врага, не давая ему продвигаться, а также контратакуют в ответ. В частности, по данным карты, бои ведутся в направлении Кременной, где украинские силы имели успех.

Также бои продолжаются в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты активно обстреливают населенные пункты в серой зоне.

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Британия показала свежую карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронте

Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили уже более 110 тысяч оккупантов, за последние сутки бойцы ВСУ ликвидировали 530 российских солдат.

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