Британия показала свежую карту боевых действий в Украине: какая ситуация на фронте
Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупационных войск в Донецкой области и одновременно атаковать на других участках фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий, опубликованную Минобороны Великобритании.
По данным британской разведки, самые ожесточенные бои продолжаются на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Кроме того, российская армия пытается штурмовать позиции украинских защитников на востоке Харьковской области и Луганской области. Однако подразделения ВСУ сдерживают действия врага, не давая ему продвигаться, а также контратакуют в ответ. В частности, по данным карты, бои ведутся в направлении Кременной, где украинские силы имели успех.
Также бои продолжаются в Запорожской и Херсонской областях. Российские оккупанты активно обстреливают населенные пункты в серой зоне.
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Напомним, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили уже более 110 тысяч оккупантов, за последние сутки бойцы ВСУ ликвидировали 530 российских солдат.
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