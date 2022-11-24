Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв

Українські військові продовжують контрнаступальні дії в районі Сватове - Кремінна, та тримають оборону на фронтах на Донбасі, де не вщухають запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни ( ISW ).

Просування ЗСУ до Сватового та Кремінної

Українські військові продовжували 23 листопада контрнаступальні дії у напрямах Сватового та Кремінної. За даними Міноборони РФ, російські артилерійські частини нібито зірвали українську атаку за 14 км на північний захід від Сватового у напрямку н.п. Новоселівське, а також відбили атаку ЗСУ за 6 км на північний захід від Кремінної в районі Червонопопівки. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили намагалися штурмувати Червонопопівку, щоб перерізати ділянку траси Р-66, що з'єднує Кремінну зі Сватовим.

Як заявляло російське джерело, ЗСУ концентрують сили в Харківській області в рамках підготовки до можливого великого наступу на Сватове, при цьому в ISW зазначають, що "не оцінюють заяви про майбутні українські операції".

23 листопада російські війська провели обмежені контратаки, спрямовані на заборону дій українських сил у Харківській та Луганській областях.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, українські сили нейтралізували російську розвідувально-диверсійну групу за 47 км на північний схід від Харкова в районі Стариці Харківської області.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ провели штурм за 15 км на північний захід від Сватового у напрямку Стельмахівки. Як поінформували в Генштабі ЗСУ, українські сили також відбили атаку російських військ за 12 км на південь від Кремінної в районі Білогорівки. Окупанти продовжували звичайну стрілянину із закритих позицій вздовж лінії зіткнення на сході України.

Українські сили продовжували завдавати ударів по скупченню російських військ та матеріально-технічному забезпеченню в Луганській області. У Генштабі ЗСУ підтвердили, що у попередні дні українські сили завдали удару по кількох скупченнях російської живої сили та техніки, а також знищили склад російських боєприпасів у Луганській області. Внаслідок ударів було ліквідовано близько 50 російських військовослужбовців та до 50 поранено.

Ситуація на Донбасі

Російські окупанти продовжували вести наступальні дії у напрямку Бахмута 23 листопада. Українські війська відбивали атаки загарбників у районі Бахмута, за 14 км на південь від Бахмута в районі Курдюмівки та за 30 км на північний схід від Бахмута в районі Спірне та Берестове.

За словами російського "воєнкора", найманці з підрозділу групи Вагнера продовжують спроби прорвати оборонні позиції українських військ на околицях Бахмута і що російські війська вели штурми в межах 26 км на північний схід від Бахмута на Яковлівці та Білогорівці Донецької області. Він також стверджував, що на південний схід від Соледара (12 км на північний схід від Бахмута) йдуть запеклі бої. Російські джерела продовжували розповідати, нібито українські війська зазнають великих втрат у районі Бахмута, але не надають жодної конкретної інформації про це.

Джерела у соціальних мережах опублікували кадри з геолокацією, на яких російські війська ведуть вогонь запальними боєприпасами по українських позиціях у районі Спірного. Протокол III до Женевської конвенції забороняє застосування авіаційних запальних боєприпасів проти військових цілей у місцях скупчення цивільних осіб, наголосили аналітики.

Загарбники 23 листопада також продовжували вести наступальні операції у районі Авдіївка-Донецьк. ЗСУ відбили атаки російських військ за 28 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Первомайського, Невельського, Північного та Мар'їнки, а також в межах 15 км на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки.

Також повідомляється, що російські війська вели штурми на південний захід від Авдіївки в районі Новомихайлівки та Опитного, а також за 6 км на північний схід від Авдіївки в районі Кам'янки. Один із російських "воєнкорів" розмістив геолоковані кадри, на яких видно, що війська РФ просуваються до Невельського мінімально, і заявив, що нові позиції дозволять російській артилерії вести вогонь дорогами, що ведуть до Красногорівки.

Російські джерела стверджували, що їхні сили продовжують наступ у Мар'їнці, а джерела у соціальних мережах розміщували кадри з геолокацією, які показують, що російські сили просуваються мінімально.

Одне російське джерело стверджувало, що контроль над Мар'їнкою має ключове значення для російських зусиль із захоплення Вугледарського виступу. Ці наступальні дії окупантів у Мар'їнці знаходяться менш ніж за 1 км від територіальних кордонів 2014 року в Донецькій області та є плодом більш ніж 8-річних військових зусиль Росії.

Також 23 листопада російські війська продовжували вести оборонні дії на заході Донецької та сході Запорізької областей. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, на цих напрямках війська РФ займають оборону. У Міноборони РФ заявляли, що російські війська відбили українську атаку поблизу Павлівки (52 км на південний захід від Донецька). При цьому російський "воєнкор" заявив, що українські артилерійські частини стримували подальші наступальні операції російських військ у районі Павлівки.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 23 листопада, видно українські сили у Павлівці, незважаючи на неодноразові заяви РФ про те, що російські сили повністю захопили селище.

"Південна вісь"

Російські війська 23 листопада продовжили оборонні дії на лівобережжі Херсонської області. У Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська на херсонському напрямку ведуть позиційну оборону, удосконалюють зміцнення та перекидають додаткову техніку на оборонні рубежі вздовж траси М14 (Каховка - Мелітополь).

На супутникових знімках, зроблених у період з 2 по 15 листопада, видно будівництво російських укріплень на північ від Раденська, за 25 км на південний схід від Херсона вздовж траси E97, яка проходить між містом Херсон та Армянськом в окупованому Криму. На супутникових знімках також видно будівництво оборонних позицій, що триває, включаючи будівельні матеріали, піхотні траншеї та траншеї лінії підтримки в районі Заозерного на трасі Р47 Каховка - Генічеськ.

Повідомляється, що 23 листопада російські війська обстріляли Херсон запальними боєприпасами та продовжували обстріл населених пунктів на правому березі Дніпра.

Російські війська завдали "планових" артилерійських ударів уздовж лінії зіткнення на західному березі Херсонської області, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

ЗСУ 23 листопада продовжили завдання ударів по районах зосередження російських військ у Запорізькій області. За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок українського удару знищено російський зенітно-ракетний комплекс С-300 під Оріховим, блокпост під Веселим та зосередження особового складу у Мелітополі.

Російські "воєнкори" продовжували попереджати про можливість скорого наступу українських військ на лінії фронту у Запорізькій області.