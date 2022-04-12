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Британия подготовила варианты ответа РФ на случай подтверждения химатаки в Мариуполе

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Лондон, Вторник 12 апреля 2022 11:04
Британия подготовила варианты ответа РФ на случай подтверждения химатаки в Мариуполе Фото: министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что британское правительство не смогло проверить сообщения о российской химической атаке в Мариуполе. По его словами, если они окажутся правдой, президент Владимир Путин должен знать, что на столе лежат все возможные варианты ответа Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Важно признать, что существуют всевозможные способы применения этих средств - от слезоточивого газа, который является средством подавления беспорядков, до совершенно разрушительных смертоносных систем химического оружия", - сказал он.

При этом министр добавил, что он не думает, что полезно слишком двояко оценивать ситуацию, потому что в ней много нюансов.

"Я также думаю, что важно четко понимать, что есть вещи, которые выходят за рамки дозволенного, и применение химического оружия вызовет ответную реакцию, и на столе лежат варианты того, какой может быть эта реакция", - заявил Хиппи.

Напомним, вчера оккупанты сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество.

Позже глава "Азова" Андрей Билецкий заявил, что в результате атаки пострадали трое бойцов.

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