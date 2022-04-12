Британия подготовила варианты ответа РФ на случай подтверждения химатаки в Мариуполе

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что британское правительство не смогло проверить сообщения о российской химической атаке в Мариуполе. По его словами, если они окажутся правдой, президент Владимир Путин должен знать, что на столе лежат все возможные варианты ответа Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Важно признать, что существуют всевозможные способы применения этих средств - от слезоточивого газа, который является средством подавления беспорядков, до совершенно разрушительных смертоносных систем химического оружия", - сказал он.

При этом министр добавил, что он не думает, что полезно слишком двояко оценивать ситуацию, потому что в ней много нюансов.

"Я также думаю, что важно четко понимать, что есть вещи, которые выходят за рамки дозволенного, и применение химического оружия вызовет ответную реакцию, и на столе лежат варианты того, какой может быть эта реакция", - заявил Хиппи.