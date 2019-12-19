Британия не поддержит референдум о независимости Шотландии

Правительство Великобритании не будет поддерживать проведение референдума о независимости Шотландии. Об это говорится в заявлении министра Великобритании по делам Шотландии Алистера Джека на сайте британского правительства.

По словам Джека, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует после выхода из Евросоюза (Brexit) 31 января укрепить отношения между всеми регионами Соединенного Королевства.

"Людям в Шотландии надоели постоянные политические споры и расточительные дебаты. Вот почему мы не будем поддерживать планы первого министра (Никола Стерджен - ред.) по проведению еще одного нежелательного референдума о разлуке", - заявил Джек.

Напомним, ранее первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что до 25 декабря обратится к британскому правительству с требованием дать разрешение на проведение референдума о независимости Шотландии.

Также по ее словам, Лондон не сможет удерживать Эдинбург в составе Соединенного Королевства против его воли. Стерджен заявила, что референдум состоится, несмотря на возражения премьер-министра Бориса Джонсона.