Британия поддержит идею создания Международного трибунала для Путина, - МИД

"Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасными военными преступлениями, которые совершаются в Украине, должны быть привлечены к ответственности и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом", - заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Как отметила министр, Британия направила в Украину своих сотрудников, которые помогут собрать доказательства военных преступлений России.

По словам Трасс, вопрос создания международного уголовного трибунала уже обсуждался с украинским правительством.

"Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас рассматриваем ее, но хотим найти самый эффективный способ судебного преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц", - добавила Трасс.