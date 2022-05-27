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Британия поддержала отправку систем залпового огня в Украину

Фото: Борис Джонсон, премьер-министр Британии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал к военной помощи Украине во время войны против Российской Федерации. Поддержал отправку систем залпового огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что поддержка отправки дальнобойных пусковых установок РСЗО со стороны Британии, является большим шагом по сравнению с тем вооружением, что публично поддерживали политики.

В зависимости от боеприпасов, РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 299 километров.

Напомним, РБК-Украина писало о, что, по словам Джонсона, Россия медленно, однако достигает прогресса в войне на территории Донбасса.

Между тем глава МИД России Сергей Лавров начал угрожать миру эскалацией в случае поставки вооружений в Украину, которые способны наносить удары по территории страны-оккупанта.

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