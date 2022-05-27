Британия поддержала отправку систем залпового огня в Украину

Премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал к военной помощи Украине во время войны против Российской Федерации. Поддержал отправку систем залпового огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что поддержка отправки дальнобойных пусковых установок РСЗО со стороны Британии, является большим шагом по сравнению с тем вооружением, что публично поддерживали политики. В зависимости от боеприпасов, РСЗО способна поражать цели на расстоянии до 299 километров.