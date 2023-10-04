Британія планує відправляти своїх в'язнів до Естонії: названо причину

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times .

За даними видання, на такий крок влада має намір піти через дефіцит тюремних камер. Раніше міністр юстиції Британії Алекс Чок, виступаючи на з'їзді правлячої Консервативної партії в Манчестері, заявив, що влада планує внести зміни до законодавства, щоб злочинці, засуджені в Англії та Уельсі, могли відбувати покарання за кордоном.

Причиною такого рішення він назвав "переповненість" установ пенітенціарної системи у Сполученому Королівстві. The Times вказує, що британська влада, просуваючи ідею про відправлення злочинців для відбування покарання до закордонних в'язниць, посилається на подібний досвід Бельгії та Норвегії.

Що передувало

В останні роки Бельгія та Норвегія через брак місць у своїх в'язницях орендують камери у пенітенціарних установах Нідерландів. Близько 500 бельгійських злочинців, засуджених до в'язниць, утримуються у в'язниці голландського міста Тілбург. За порядком у в'язниці стежать голландські охоронці.