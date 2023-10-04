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Британия планирует отправлять своих заключенных в Эстонию: названа причина

Среда 04 октября 2023 07:09
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Британия планирует отправлять своих заключенных в Эстонию: названа причина Фото: Британия планирует отправлять своих заключенных в Эстонию (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Британии изучает возможность аренды тюремных камер в Эстонии для размещения там британских заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

По данным издания, на такой шаг власти намерены пойти из-за дефицита тюремных камер. Ранее министр юстиции Британии Алекс Чок, выступая на съезде правящей Консервативной партии в Манчестере, заявил, что власти планируют внести изменения в законодательство, чтобы преступники, осужденные в Англии и Уэльсе, могли отбывать наказание за рубежом.

Причиной такого решения он назвал "переполненность" учреждений пенитенциарной системы в Соединенном Королевстве. The Times указывает, что британские власти, продвигая идею об отправке преступников для отбывания наказания в заграничные тюрьмы, ссылаются на подобный опыт Бельгии и Норвегии.

Что предшествовало

В последние годы Бельгия и Норвегия из-за недостатка мест в своих тюрьмах арендуют камеры в пенитенциарных учреждениях Нидерландов. Около 500 бельгийских преступников, приговоренных к тюремным срокам, содержатся в тюрьме голландского города Тилбург. За порядком в тюрьме следят голландские охранники.

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