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Британия планирует увеличить число ядерных боеголовок почти вдвое

Автор: Андрей Козловский

Британия снимает лимит количества ядерных боеголовок Trident, которые она может накопить более чем на 40%. Соответствующее объявление должен сделать премьер-министр страны Борис Джонсон сегодня, 16 марта.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, информация об увеличении лимита со 180 до 260 боеголовок содержится в копии интегрированного обзора обороны и внешней политики Британии. Этот документ открывает путь к перевооружению в размере 10 млрд фунтов стерлингов в ответ на угрозы со стороны России и Китая.

Отмечается, что увеличение числа ядерных боеголовок является "признанием изменяющейся среде безопасности", а также "развитого спектра технологических и доктринальных угроз". Активисты предупреждают, что Британия рискует начать "новую гонку ядерных вооружений" в то время, когда мир пытается выйти из пандемии коронавируса.

Документ также включает личную обязанность Джонсона восстановить расходы на иностранную помощь до 0,7% национального дохода, "когда позволит фискальная ситуация".

Напомним, ранее Министерство обороны Германии проанализировало новые военные возможности России и Китая и с оговоркой относительно властных амбиций стран. В ведомстве считают, что цель Китая - "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", а Россия "добивается дестабилизации и ослабления НАТО".

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