Британія планує збільшити кількість ядерних боєголовок майже вдвічі

Британія знімає ліміт кількості ядерних боєголовок Trident, які вона може накопичити, більш ніж на 40%. Відповідне оголошення має зробити прем’єр-мінстр країни Борис Джонсон сьогодні, 16 березня.

Як повідомляється, інформація про збільшений ліміт зі 180 до 260 боєголовок міститься у копії інтегрованого огляду оборони та зовнішньої політики Британії. Цей документ відкриває шлях до переозброєння у розмірі 10 млрд фунтів стерлінгів у відповідь на загрози з боку Росії та Китаю.

Зазначається, що збільшення кількості ядерних боєголовок є "визнанням мінливого середовища безпеки", а також "розвинутого спектру технологічних та доктринальних загроз". Активісти попереджають, що Британія ризикує розпочати "нову гонку ядерних озброєнь" у той час, коли світ намагається вийти з пандемії коронавірусу.

Документ також включає особисте зобов'язання Джонсона відновити витрати на іноземну допомогу до 0,7% національного доходу, "коли дозволить фіскальна ситуація".