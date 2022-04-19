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Британия планирует передать Украине ракетные установки Stormer, - СМИ

Фото: Британия планирует передать Украине ракетные установки Stormer (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

В Великобритании планируют в ближайшее время передать Украине бронированные ракетные установки Stormer для запуска ракет Starstreak. Они способны сбивать самолеты и вертолеты на низких высотах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

Как пишет издание, две недели назад Минобороны Британии демонстрировало пусковую установку Stormer для украинских коллег на выставке в Солсбери.

В СМИ сообщают, что ракетные установки Stormer могут быть отправлены Киеву уже в ближайшие дни. Эксперты считают их лучшим комплектом,"который был когда-либо отправлен западным государством в Украину".

Известно, что Stormer производит BAE Systems, а для ее управления нужно три человека: командир, водитель и стрелок и, конечно, ракеты Starstreak.

"Не секрет, что Британия обязалась помочь Украине с ее противовоздушными возможностями. Министр обороны выступит с заявлением в парламенте на этой неделе", - информирует издание, ссылаясь на источник.

При этом экс-командующий британскими войсками в Афганистане Ричард Кемп отметил, что комбинация Stormer/ Starstreak "нанесет армии Путина крупных убытков и усилит боеспособность Украины".

"Это чрезвычайно эффективная, высокомобильная боевая машина, которая нанесет серьезный ущерб любым попыткам авиации нанести удар с малой высоты", - заявил Кемп.

Напомним, глава правительства Британии Борис Джонсон после очередного телефонного разговора с президентом Украины заявил о новых поставках оружия.

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