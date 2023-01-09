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Британія про підтримку України: досягнемо або перевищимо показник минулого року

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Лондон, Понеділок 09 січня 2023 18:13
Британія про підтримку України: досягнемо або перевищимо показник минулого року Фото: Британія має намір досягти або перевищити розмір військової допомоги у 2023 році (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія має намір у 2023 році досягти або перевищити показник минулого року щодо надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії у Twitter.

"Наша відданість Україні залишається непохитною, і ми досягнемо або перевищимо військову підтримку минулого року у 2023 році", - йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що на сьогодні Лондон надав Україні понад 200 броньованих машин, включаючи Stormer, озброєний ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff та M113.

Нагадаємо, раніше глава британського уряду Ріші Сунак пообіцяв додаткові поставки допомоги Україні для боротьби з Росією.

Крім того, Великобританія виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,7 млрд доларів) на підтримку України у 2023 році.

Зазначимо, що уряд Британії збирався збільшити розмір оборонного бюджету на тлі війни в Україні, щоб не допустити скорочення реального рівня капіталовкладень у сферу оборони через високу інфляцію.

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