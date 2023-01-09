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Британия о поддержке Украины: достигнем или превысим показатель прошлого года

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Лондон, Понедельник 09 января 2023 18:13
Британия о поддержке Украины: достигнем или превысим показатель прошлого года Фото: Британия намерена достигнуть или превысить размер военной помощи в 2023 году(pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания намерена в 2023 году достигнуть или превысить показатель прошлого года по предоставлению военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.

"Наша преданность Украине остается непоколебимой, и мы достигнем или превысим военную поддержку прошлого года в 2023 году", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на сегодняшний день Лондон предоставил Украине более 200 бронированных машин, включая Stormer, вооруженный ракетами Starstreak, Husky, Wolfhound, Spartan, Mastiff и M113.

Напомним, ранее глава британского правительства Риши Сунак пообещал дополнительные поставки помощи Украине для борьбы с Россией.

Кроме того, Великобритания выделит 2,3 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долларов) в поддержку Украины в 2023 году.

Отметим, что правительство Британии собиралось увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.

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