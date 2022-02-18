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Британия переводит посольство из Киева во Львов

Автор: Валерия Полищук

Правительство Великобритании приняло решение перенести свое посольство из Киева во Львов. Такое решение было принято на фоне угрозы вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Соединенного Королевства.

"С января 2022 года наращивание российских сил на границах Украины усилило угрозу военных действий. Отделение посольства Великобритании в Киеве временно переезжает. Сотрудники посольства работают в офисе посольства Великобритании во Львове", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно США объявили о временном переносе посольства из Киева во Львов.

Кроме того, США сократили численность сотрудников посольства в Киеве. В Украине останутся лишь основная команда дипломатического представительства.

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ВеликобританияВторжение России в Украину