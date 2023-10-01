Британія перекинула до Польщі винищувачі Typhoon для захисту від агресії РФ

Зазначимо, що Шаппс не назвав кількість винищувачів, які перекинули до Польщі.

Typhoon

Eurofighter Typhoon - це дводвигуновий багатоцільовий винищувач четвертого покоління. Його конструкція дозволяє значно підвищити маневровість літака на великих кутах атаки та під час польоту з надзвуковою швидкістю.

Такі літаки можуть застосовувати бомби Paveway IV та EGBU-16. Ця високоточна зброя має канал для супутникового наведення на додачу до наведення по лазерному променю. Він також може можливість вражати високоточними бомбами по декілька наземних цілей за один захід.

Зазначимо, що навесні у парламенті Британії пропонували постачати Typhoon країнам НАТО, які погодяться передати Україні свої літаки.

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