ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія перекине 20 тисяч солдатів до Північної Європи для стримування Росії, - Сунак

П'ятниця 13 жовтня 2023 21:45
UA EN RU
Британія перекине 20 тисяч солдатів до Північної Європи для стримування Росії, - Сунак Фото: Ріші Сунак, прем'єр Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія розмістить 20 тисяч солдатів та свою військову техніку на території країн Північної Європи. Це зроблять задля стримування загроз з боку Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

"Цього тижня ми ще раз переконалися в тому, що наша безпека не може сприйматися як щось, що само собою зрозуміле. Дуже важливо, щоб ми були єдині у боротьбі з тими, хто має злі наміри", - заявив Сунак під час саміту з питань оборонної співпраці Об'єднаних експедиційних сил.

Прем'єр уточнив, що його країна направить 20 тисяч солдатів - моряків, морських піхотинців, льотчиків - а також вісім кораблів Королівського військово-морського флоту і групу швидкохідних реактивних літаків та військових гелікоптерів для надання допомоги в охороні порядку та стримуванні загроз з боку Росії у країнах Північної Європи.

Також Британія візьме участь у масштабних навчаннях та проведе тренування з охорони повітряного простору.

Варто зауважити, що до Об'єднаних експедиційних сил входять: Британія, Фінляндія Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія.

Що передувало

Нагадаємо, днями в Балтійському морі було пошкоджено газопровід Balticconnector, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Фінські ЗМІ підозрюють, що до цього причетна Росія.

При цьому директор фінської служби безпеки та розвідки Антті Пельттарі припускає, що за диверсією на газопроводі стоїть якась держава.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Великобританія Швеція Норвегия Финляндия Северная Европа
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну