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Британия перебросит 20 тысяч солдат в Северную Европу для сдерживания России, - Сунак

Пятница 13 октября 2023 21:45
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Британия перебросит 20 тысяч солдат в Северную Европу для сдерживания России, - Сунак Фото: Риши Сунак, премьер Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия разместит 20 тысяч солдат и свою военную технику на территории стран Северной Европы. Это сделают для сдерживания угроз со стороны России.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

"На этой неделе мы еще раз убедились в том, что наша безопасность не может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Очень важно, чтобы мы были едины в борьбе с теми, кто имеет злые намерения", - заявил Сунак во время саммита по оборонному сотрудничеству Объединенных экспедиционных сил.

Премьер уточнил, что его страна направит 20 тысяч солдат - моряков, морских пехотинцев, летчиков - а также восемь кораблей Королевского военно-морского флота и группу быстроходных реактивных самолетов и военных вертолетов для оказания помощи в охране порядка и сдерживании угроз со стороны России в странах Северной Европы.

Также Британия примет участие в масштабных учениях и проведет тренировки по охране воздушного пространства.

Стоит заметить, что в Объединенные экспедиционные силы входят: Британия, Финляндия Нидерланды, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Дания и Эстония.

Что предшествовало

Напомним, на днях в Балтийском море был поврежден газопровод Balticconnector, который соединяет Финляндию и Эстонию. Финские СМИ подозревают, что к этому причастна Россия.

При этом директор финской службы безопасности и разведки Антти Пельттари допускает, что за диверсией на газопроводе стоит какое-то государство.

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