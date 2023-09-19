Британія передасть Україні ще десятки тисяч артснарядів цього року, - міністр оборони

"Сьогодні ми продемонстрували непохитну відданість Великої Британії Україні та заявили про збільшення військової підтримки, включаючи обіцянку надати ще десятки тисяч артилерійських снарядів, щоб Україна могла захистити себе", - зазначив голова британського Міноборони після засідання у форматі "Рамштайн".

Він також додав, що найближчими місяцями його країна підтримуватиме Україну в пріоритетних областях, серед яких протиповітряна оборона, можливості завдання далеких ударів і тренування солдатів.

Важливість артснарядів

Нагадаємо, ще минулого тижня керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна заявляв, що артилерійські снаряди є одним з нагальних пріоритетів для нашої країни.

Це пов'язано з тим, що Росія може повернутись до тактики "вогневого валу" і на деяких ділянках фронту рівень артилерійського вогню з боку ворога зашкалює.

При цьому ще в липні координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі зазначав, що українські захисники гостро потребують артилерії.