Британия передаст Украине еще десятки тысяч артснарядов в этом году, - министр обороны

"Сегодня мы продемонстрировали непоколебимую приверженность Великобритании Украине и заявили об увеличении военной поддержки, включая обещание предоставить еще десятки тысяч артиллерийских снарядов, чтобы Украина могла защитить себя", - отметил глава британского Минобороны после заседания в формате "Рамштайн".

Он также добавил, что в ближайшие месяцы его страна будет поддерживать Украину в приоритетных областях, среди которых противовоздушная оборона, возможности нанесения дальних ударов и тренировки солдат.

Важность артснарядов

Напомним, еще на прошлой неделе руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина заявлял, что артиллерийские снаряды являются одним из неотложных приоритетов для нашей страны.

Это связано с тем, что Россия может вернуться к тактике "огневого вала" и на некоторых участках фронта уровень артиллерийского огня со стороны врага зашкаливает.

При этом еще в июле координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби отмечал, что украинские защитники остро нуждаются в артиллерии.