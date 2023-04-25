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Британія передала Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2

Фото: танк Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія вже передала Україні тисячі снарядів для танків Challenger 2, у тому числі й зі збідненим ураном.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у письмових відповідях заступника міністра оборони Британії Джеймса Хіппі на запитання депутата Кенні Макаскілла від шотландської партії "Альба".

"Ми відправили в Україну тисячі комплектів снарядів для Challenger 2, включаючи бронебійні снаряди зі збідненим ураном. З міркувань оперативної безпеки ми не даватимемо коментарів щодо показників використання поставлених комплектів", - повідомив Хіппі.

Відповідаючи на питання, де саме використовуватимуться ці снаряди, заступник міністра повідомив, що танки Challenger 2 та боєприпаси зі збідненим ураном вже контролюються ЗСУ і британське Міноборони не відстежує місця, де ці снаряди застосовуються.

Також Хіппі зазначив, що Британія не зобов'язана проводити очищення снарядів зі збідненим ураном після завершення війни в Україні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Велика Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном, що призначені для танків Challenger 2.

Додамо, 27 березня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну вже прибули британські Challenger 2.

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