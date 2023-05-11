Британія передала Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow для контрнаступу, - CNN

Storm Shadow - це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу "земля-земля" або ATACMS, про які Україна давно просила.

Як зазначається в публікації, критично важливо, що у Storm Shadow достатньо дальності, щоб завдати удару вглиб території, що утримується Росією, на сході України.

Західний чиновник повідомив CNN, що Великобританія отримала від уряду України запевнення, що ці ракети будуть використовуватися тільки на суверенній території України, а не на території Росії. Офіційні особи Великобританії раніше робили публічні заяви про те, що Крим є суверенною територією України.

Ракета "змінює правила гри з погляду дальності", сказав CNN високопоставлений військовий представник США, і дає Києву можливості, про які він просив із самого початку війни. Наразі максимальна дальність дії зброї, наданої США, для України становить близько 80 км.

Розгортання ракет відбувається в той час, коли українські сили готуються розпочати контрнаступ, спрямований на звільнення території, що утримується Кремлем, у східній та південній частинах країни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його країні все ще потрібно "трохи більше часу", перш ніж вона розпочне контрнаступ, щоб дозволити прибути до країни ще трохи обіцяної західної військової допомоги.

Це не вперше, коли Велика Британія заходить далі за США в озброєннях, які вона готова відправити Україні. Вона була першим союзником, який оголосив, що відправляє сучасні західні танки в Україну, у січні пообіцявши 14 танків Challenge 2, перш ніж США оголосили, що незабаром після цього нададуть танки M-1 Abrams.

Раніше цього року прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак дав зрозуміти, що Велика Британія розглядає можливість відправки зброї великої дальності.

"Ми повинні допомогти Україні захистити її міста від російських бомб та іранських безпілотників, - сказав Сунак на Мюнхенській безпековій конференції 18 лютого. - І саме тому Велика Британія стане першою країною, яка надасть Україні зброю більшої дальності".

А у травні британський уряд опублікував повідомлення про закупівлю через Міжнародний фонд для України. У повідомленні йшлося про те, що Великобританія запрошує до вираження зацікавленості в купівлі ракет або ракет далекого радіусу дії до 4 травня, а з потенційними постачальниками зв'яжуться через місяць. У повідомленні вказувалося "ракети чи реактивні снаряди з дальністю 100-300 км; наземний, морський чи повітряний запуск. Корисне навантаження 20-490 кг".