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Британия ожидает более 1 млн случаев штамма "Омикрон" до конца года

Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что в стране могут зафиксировать более 1 млн случаев нового штамма "Омикрон". Такой цифры следует ожидать уже к концу этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

При этом, по его словам, сейчас в Великобритании зафиксировано 568 случаев заболевания "Омикрон", но реальное количество заражений значительно выше.

"Агентство по безопасности здоровья Великобритании (UKHSA) оценивает, что количество инфицирований примерно в 20 раз превышает количество подтвержденных случаев, поэтому текущее количество инфекций, вероятно, приближается к 10 тысячам. При нынешней скорости удвоения, что составляет от 2,5 до 3 дней, к концу этого месяца количество инфицированных может превысить 1 миллион", - рассказал министр.

Напомним, в Великобритании рассматривают введение новых ограничений из-за роста заболеваемости новым штаммом "Омикрон". Планируют запустить паспорта вакцинации, а работники предприятий должны работать из дома.

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