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Британія очікує понад 1 млн випадків штаму "Омікрон" до кінця року

Автор: Марія Кучерявець

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що у країні можуть зафіксувати понад 1 млн випадків нового штаму "Омікрон". Такої цифри слід очікувати вже до кінця цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

При цьому, за його словами, зараз у Великій Британії зафіксовано 568 випадків захворювання на "Омікрон", але реальна кількість інфікувань значно вища.

"Агентство з безпеки здоров'я Великобританії (UKHSA) оцінює, що кількість інфікувань приблизно у 20 разів перевищує кількість підтверджених випадків, тому поточна кількість інфекцій, напевно, наближається до 10 тисяч. За нинішньої швидкості подвоєння, що становить від 2,5 до 3 днів, до кінця цього місяця кількість інфікованих може перевищити 1 мільйон", - розповів міністр.

Нагадаємо, у Великій Британії розглядають запровадження нових обмежень через зростання захворюваності на новий штам "Омікрон". Планують запустити паспорти вакцинації, а працівники підприємств мають працювати з дому.

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