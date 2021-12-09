Британія очікує понад 1 млн випадків штаму "Омікрон" до кінця року

При цьому, за його словами, зараз у Великій Британії зафіксовано 568 випадків захворювання на "Омікрон", але реальна кількість інфікувань значно вища.

"Агентство з безпеки здоров'я Великобританії (UKHSA) оцінює, що кількість інфікувань приблизно у 20 разів перевищує кількість підтверджених випадків, тому поточна кількість інфекцій, напевно, наближається до 10 тисяч. За нинішньої швидкості подвоєння, що становить від 2,5 до 3 днів, до кінця цього місяця кількість інфікованих може перевищити 1 мільйон", - розповів міністр.