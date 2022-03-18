UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия отозвала лицензию пропагандистского канала Russia Today

Фото: Russia Today закрыли в Великобритании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Британский регулятор СМИ отозвал лицензию финансируемого Россией телеканала RT на вещание в Великобритании с немедленным вступлением в силу. Решение принято после расследования беспристрастности его освещения вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Регулирующий орган Ofcom отметил в своем заявлении, что RT не может быть ответственным вещателем.

"Свобода выражения мнений - это то, что мы яростно охраняем в этой стране, и планка для действий в отношении вещательных компаний справедливо установлена очень высоко. После независимого процесса регулирования сегодня мы обнаружили, что RT не подходит для получения лицензии в Великобритании", - заявила исполнительный директор Ofcom Мелани Доус.

В настоящее время RT не работает в Великобритании из-за санкций, введенных Европейским Союзом после вторжения Москвы в конце прошлого месяца.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания