Британия отозвала лицензию пропагандистского канала Russia Today

Британский регулятор СМИ отозвал лицензию финансируемого Россией телеканала RT на вещание в Великобритании с немедленным вступлением в силу. Решение принято после расследования беспристрастности его освещения вторжения России в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Регулирующий орган Ofcom отметил в своем заявлении, что RT не может быть ответственным вещателем.
"Свобода выражения мнений - это то, что мы яростно охраняем в этой стране, и планка для действий в отношении вещательных компаний справедливо установлена очень высоко. После независимого процесса регулирования сегодня мы обнаружили, что RT не подходит для получения лицензии в Великобритании", - заявила исполнительный директор Ofcom Мелани Доус.
В настоящее время RT не работает в Великобритании из-за санкций, введенных Европейским Союзом после вторжения Москвы в конце прошлого месяца.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.