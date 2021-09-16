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Британия отменит нормы законов ЕС, которые приняли до Brexit

Автор: Валерия Полищук

Министр по вопросам Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство Великобритании начнет замену или отмену нормативных актов Европейского союза, которые были скопированы в британское законодательство до выхода страны из блока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Чтобы избежать неопределенности и путаницы, когда Британия выходила из ЕС спустя 40 лет, правительство автоматически перенесло тысячи законов и правил ЕС в британское законодательство, чтобы они продолжали действовать после Brexit.

"Теперь у нас есть возможность сделать все по-другому. Я хочу уточнить, что наше намерение состоит в том, чтобы в конечном итоге изменить, заменить или отменить все те сохранившиеся законы ЕС, которые не подходят для Великобритании", - заявил министр.

По словам Фроста, речь идет о правах на данные, правилах в отношении генетически модифицированных организмов, клинических испытаний и портовых услуг.

Правительство также заявило, что планирует заменить бумажные сертификаты владения акциями на цифровые и ввести цифровые водительские права.

"Правительство будет идти дальше и быстрее, чтобы создать конкурентоспособную, отвечающую высоким стандартам регуляторную среду, которая поддерживает инновации и рост во всей Великобритании", - заявил Фрост.

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