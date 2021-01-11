Британія відкриває сім центрів вакцинації від коронавірусу

Фото: щеплення (GettyImages)

У понеділок, 11 січня, Британія відкриває ще сім центрів масової вакцинації населення від коронавірусу. Таким чином уряд хоче прискорити поширення щеплень в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, центри масової вакцинації відкриваються в польовому госпіталі Лондона Nightingale та на футбольному стадіоні в Бристолі на заході країни. Крім того, вони будуть відкриті на іподромі Епсом на південному сході та в тенісному клубі в Манчестері.

Також повідомляється, що в Британії цього тижня почнуть робити щеплення в сотнях додаткових лікарських кабінетах, лікарнях і деяких аптеках. Через це загальна кількість пунктів збільшиться до 1200.

Влада має намір до 15 лютого вакцинувати жителів будинків для людей похилого віку, а також медичних і соціальних працівників. Для цього необхідно вакцинувати близько 2 млн осіб на тиждень. За словами міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, в даний час імунізують близько 200 тисяч осіб на день.

Нагадаємо, раніше Хенкок заявляв, що до осені вакцинуватися від COVID-19 запропонують кожному дорослому жителю Британії. Зараз у державі вакциновано близько двох млн людей.

Британія на сьогодні використовує вакцини Pfizer/BioNTech і Oxford/AstraZeneca, а також схвалила вакцину Moderna, але її поставки почнуться тільки навесні.