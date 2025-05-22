Британія в останню мить заблокувала передачу архіпелагу з авіабазою Маврикію

Верховний суд Великої Британії заблокував передачу Маврикію архіпелагу Чагос в Індійському океані. Це сталося за кілька годин до підписання угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News та BBC.
Угоду про передачу архіпелагу повинні були підписати у четвер, 22 травня. Постанова британського суду з'явилася близько о 2:25.
Позов до суду проти Міністерства закордонних справ Британії з оскарженням угоди подали дві жінки з племені Чагос Бернадетт Дюгасс та Бертріс Помпе, які живуть у Британії. На їх думку, британський уряд діє, нехтуючи правами народу Чагосу.
Премʼєр-міністр Кір Стармер планував повернути острови Маврикію, зберігаючи при цьому контроль над американо-британською військовою базою Дієго-Гарсія. Угоду вважають суперечливою, бо Британія також мала б заплатити мільярди фунтів стерлінгів Маврикію.
Також важливим фактором залишається, що Маврикій залежить від імпорту з Китаю.
Колишній міністр оборони від Консервативної партії Грант Шаппс назвав план чинного британського уряду "божевільним" через можливість шпигування Китаю за авіабазою. Його думку поділяє колишній міністр юстиції Роберт Дженрік.
"Британську суверенну територію віддають союзнику Китаю, а мільярди фунтів з кишені британських платників податків витрачають на це "задоволення"",- сказав він у коментарі Sky News.
Загалом Велика Британія контролює регіон з 1814 року. Архіпелаг Чагос був відокремлений від Маврикію в 1965 році, коли Маврикій ще був британською колонією.
Британія придбала острови за 3 млн фунтів стерлінгів, але Маврикій стверджує, що його незаконно змусили віддати архіпелаг, щоб отримати незалежність від Британії.
Наприкінці 1960-х років Велика Британія запросила США побудувати військову базу на острові Дієго-Гарсія, через що виселили тисячі людей. Імміграційний наказ, виданий у 1971 році, заборонив остров'янам повернутися. Жителів племені Чагос переселили на Маврикії та Сейшельські острови, деякі живуть у Британії.
У 2019 році Міжнародний суд ООН встановив, що відокремлення архіпелагу Чагос від Маврикію порушувало міжнародне право. Того ж року Генасамблея ООН закликала Британію повернути острови Маврикію.
У жовтні 2024 року Британія та Маврикій досягли угоди про передачу архіпелагу Чагос.
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