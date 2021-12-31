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Британия опасается перебоев с поставками продуктов: в чем проблема

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Пятница 31 декабря 2021 21:47
Британия опасается перебоев с поставками продуктов: в чем проблема Фото: Британия опасается перебоев с поставками продуктов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Британии опасаются проблем с поставкой пищевых продуктов. Все из-за новых таможенных правил после Brexit для товаров, поступающих из ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.

В связи с новыми таможенными правилами, начиная с 1 января, импортерам необходимо за четыре часа до прибытия на границы Британии - составлять полную таможенную декларацию на товары, которые ввозятся. Иначе, они рискуют быть возвращены назад. Ранее же этот процесс с заполнением было разрешено отложить на срок до 175 дней.

Британская федерация замороженных продуктов питания заявила, что новые ограничения на продукты животного и растительного происхождения из ЕС могут привести к задержкам в портах на Новый год, поскольку логистические компании со стороны ЕС могут не работать в этот период.

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